بورسعيد تستضيف الملتقى المهنى لموجهى ومعلمى التربية الرياضية

بورسعيد - محمد عزام

شهد الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم الإثنين، انطلاق فعاليات الملتقى المهني لموجهي ومعلمي التربية الرياضية بمقر المدينة الشبابية بحضور الدكتورة منى يحيى مستشار مادة التربية الرياضية بوزارة التربية والتعليم.

جاء ذلك بحضور الدكتور ياسر زايد المدير التنفيذي لنقابة الإصابات والتأهيل بمحافظة المنوفية، والدكتور عبد الله غنيمي، الأمين العام لنقابة الإصابات والتأهيل بالمنوفية وأميرة عبد اللطيف، مدير عام إدارة الزهور التعليمية، ستوتة عبد الله مدير إدارة التعليم الثانوي، حامد حسن موجه عام التربية الرياضية ببورسعيد، أحمد الشحنة مدير المدينة الشبابية، وجمع من معلمي وموجهي التربية الرياضية ببورسعيد.



وخلال كلمته، رحب وكيل الوزارة بضيوف بورسعيد الكرام، موضحا أن إصرار القيادة السياسية لإحداث تنمية مستدامة في مجال التربية البدنية، وفقا لرؤية مصر2030 يعتمد على شقين، الأول كان موجها لأولياء الأمور لتنبيههم إلى ضرورة توجيه اهتمام الأبناء بالتربية الرياضية إلى جانب الاهتمام المعرفي.

أما الشق الثاني فيخص وزارة التربية والتعليم والتي بدأت الإجراءات الجادة لتنفيذها منذ اعتماد القرار الوزاري رقم 191 لسنة 2019 والذى ينص في مادته السادسة على اعتبار التربية الرياضية منهجا دراسيا يمارسه جميع الطلاب، ويعقد له امتحانا عمليا في نهاية كل فصل دراسي ولا يضاف للمجموع ويعتبر مادة نجاح ورسوب لأول مرة في تاريخ التعليم المصري .

وأكدت الدكتورة منى يحيى، انطلاق الملتقى المهني لموجهي ومعلمي التربية الرياضية من محافظة بورسعيد كونها قاطرة التنمية في مصر، معلنة عن مبادرة قوامي بالتعاون بين اللجنة النقابية للعاملين بالإصابات والتأهيل ووزارة التربية والتعليم برعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتحت إشراف قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، وبالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة.

وعلى هامش الجلسة الافتتاحية للملتقى قدمت الدكتورة منى يحيى درع التميز للدكتور محمد عبد التواب تقديرا لجهوده للارتقاء بالمنظومة التعليمية أثناء توليه ملف تعليم بورسعيد، كما كرمت المنصة مدير عام إدارة الزهور التعليمية ومدير إدارة التعليم الثانوي وعددا من الطلاب والطالبات الفائزين في مسابقات التربية الرياضية الوزارية خلال العام الدراسي الماضي.



الحضور



تكريم مدير المدينة



جانب من التكريمات



جانب من حضور الفعالية