بلينكن: مصر وقطر تلعبان دورا كبيرا للوصول لاتفاق بشأن غزة

كتب محمد شرقاوى

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن إن مصر وقطر تلعبان دورا كبيرا للوصول لاتفاق بشأن غزة، وأكدت التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل، ونسعى لإعادة المحتجزين وإدخال مساعدات للمحتاجين في غزة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أننا لن نستسلم فيما يخص التوصل إلى اتفاق هدنة في غزة، والهدنة في غزة ستجري على مراحل تزامنا مع تبادل المحتجزين، وعلى حماس قبول المقترح الحالي لوقف إطلاق النار بغزة.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

