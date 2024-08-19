بالأسماء.. رئيس جامعة المنوفية يصدر قرارات بتعيين وكلاء كليات جدد

المنوفية - محمد فتحى

أصدر الدكتور أحمـد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية ، قرار بتعيين وكلاء كليات جدد بالجامعة ، وذلك في إطار الإستعداد لبدء العام الدراسي الجديد وحرصا علي انتظام العملية التعليمية والبحثية من اول يوم للدراسة.

واصدر القاصد قرارا بندب الدكتور فريد وجدي الأستاذ بقسم جراحة العيون بكلية الطب للقيام بعمل وكيل كلية طب الأسنان لشئون خدمة المجتمع وتنميه البيئة.

كما اصدر قرارا بندب الدكتورة امل أحمـد عبد المقصود سلامه الأستاذ بقسم طب الأسرة بكلية الطب للقيام بعمل وكيل كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقيه لشئون التعليم والطلاب.

واصدر رئيس الجامعة قرارا بندب الدكتوره شيماء عبد الحميد حسنين الأستاذ المساعد بقسم الأشعة التشخيصية والتداخلية والتصوير الطبي بكليه الطب للقيام بعمل وكيل كليه تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقيه لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وقرارا بتعيين الدكتور وحيد محمد سالم الاستاذ المساعد بقسم المختبرات الطبيه بكليه تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية للقيام بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ووجه القاصد التهنئة لوكلاء الكليات الجدد متمنيا لهم التوفيق في أداء مهام عملهم.



