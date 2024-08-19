انهيار جزئى فى منزلين متجاورين بالزقازيق دون وقوع إصابات.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

شهدت منطقة كفر عبد العزيز التابعة لحي ثاني مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، لانهيار جزئي وتصدع لمنزلين، دون وقع إصابات.

تلقت غرفة عمليات الطوارئ بمحافظة الشرقية، إخطارا بانهيار جزئي في منزلين، وعلى الفور توجهت الأجهزة التنفيذية لمكان الحادث.

وأكد مصدر مسئول بمحافظة الشرقية، لـ"اليوم السابع"، أنه تبين من المعاينة الأولية، أن منزلين متجاورين وهما من الطوب اللبن عبارة عن دور واحد، وأن الانهيار جاء في الوجهات الأمامية مع وجود شروخ في بعض الحوائط، والحادث لم يسفر عن أي إصابات لسكان المنزلين.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة هندسية من رئاسة حي ثاني الزقازيق، للقيام بعمليات الفحص الهندسي، والمنازل المجاورة للتأكد من عدم تأثرها بالحادث، وسيتم اتخاذ ما يلزم من قرارات قانونية، ومخاطبة مديرية التضامن الاجتماعي، لتقديم الدعم للأسرتين المتضررتين من الحادث.



احد المنزلين



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