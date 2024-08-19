اليوم السابع
Ads
الإثنين، 19 أغسطس 2024 12:49 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

انهيار جزئى فى منزلين متجاورين بالزقازيق دون وقوع إصابات.. صور

الإثنين، 19 أغسطس 2024 12:09 ص
انهيار جزئى فى منزلين متجاورين بالزقازيق دون وقوع إصابات.. صور انهيار جزئي بالمنزل
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت منطقة كفر عبد العزيز التابعة لحي ثاني مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، لانهيار جزئي وتصدع لمنزلين، دون وقع إصابات.

تلقت غرفة عمليات الطوارئ بمحافظة الشرقية، إخطارا بانهيار جزئي في منزلين، وعلى الفور توجهت الأجهزة التنفيذية لمكان الحادث.

وأكد مصدر مسئول بمحافظة الشرقية، لـ"اليوم السابع"، أنه تبين من المعاينة الأولية، أن منزلين متجاورين وهما من الطوب اللبن عبارة عن دور واحد، وأن الانهيار جاء في الوجهات الأمامية مع وجود شروخ في بعض الحوائط، والحادث لم يسفر عن أي إصابات لسكان المنزلين.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة هندسية من رئاسة حي ثاني الزقازيق، للقيام بعمليات الفحص الهندسي، والمنازل المجاورة للتأكد من عدم تأثرها بالحادث، وسيتم اتخاذ ما يلزم من قرارات قانونية، ومخاطبة مديرية التضامن الاجتماعي، لتقديم الدعم للأسرتين المتضررتين من الحادث.

 

احد المنزلين
احد المنزلين

 

السكان
السكان

 

انهيار جزئى فى منزلين متجاورين بالزقازيق
انهيار جزئى فى منزلين متجاورين بالزقازيق

 







الشرقية

انهيار جزئي لمنزل

اخبار الشرقية

الزقازيق




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة