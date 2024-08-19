انفجرت فجأة بدون مقدمات.. تفاصيل انفجار شاحنة بإحدى مناطق تل أبيب

محمد جمال

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تفاصيل جديدة حول انفجار شاحنة بإحدى مناطق تل أبيب، وتبين من التحقيقات الأولية أن عبوة ناسفة كان يحملها أحد الأشخاص داخل حقيبة على ظهره انفجرت فجأة بدون مقدمات، حيث تسعى الأجهزة الأمنية -على رأسها الشاباك- لمعرفة هويته، بحسب القاهرة الإخبارية.

وانفجرت العبوة الناسفة بالقرب من شاحنة فى شارع ليهى فى تل أبيب؛ ما أدى إلى مقتل مواطن إسرائيلى يدعى جدعون بيرى 50 عامًا، وبحسب القناة الـ 12 الإسرائيلية، أُصيب رجل آخر يبلغ من العمر 33 عامًا بشظية متوسطة، وتم نقله إلى مستشفى إيخيلوف فى المدينة مصابًا بكدمات فى أطرافه وصدره.



الشخص يحمل الحقيبة

وانتقلت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لمكان الحادث، على رأسهم جهاز الشاباك، حيث تبين من التحريات الأولية أن رجلًا كان يسير وبحوزته عبوة ناسفة انفجرت لدى مروره بالقرب من الشاحنة.

ونقلت وسائل الإعلام العبرية تصريحات قائد شرطة المنطقة، بيرتس عمار، الذى أكد أن عشرات المكالمات وردت حوالى الساعة الثامنة مساءً، بسماع دوى انفجار هائل فى شارع ليهي، وفور وصول السُلطات تم العثور على جثة مشوهة المعالم بالكامل، يصعب التعرف على هوية صاحبها.

وتم فتح تحقيق فى الحادث، وقامت الأجهزة الأمنية بإرسال عينات من الحمض النووى للشخص المتوفى إلى المختبرات؛ من أجل التعرف على هويته، مشيرين إلى أنهم لا يفترضون أنه مواطن بريء، وكان وفقًا لهم يحمل حقيبة بداخلها المتفجرات.

انفجار تل أبيب

ونشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية لقطات فيديو توضح لحظات الانفجار من عدة زوايا مختلفة، كما رصدت الكاميرات الشخص المجهول الذى كان يحمل العبوة الناسفة فى حقيبته، ويعمل الشاباك على استجواب الشخص المصاب؛ من أجل التحصل منه على معلومات سريعة لمعرفة تفاصيل الحادث.

ووفقًا للمسؤولين بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، فإن الشخص المجهول كان يسير فى الشارع وفجأة وقع الانفجار، مرجحين أن يكون الانفجار قد حدث نتيجة خلل فى آلية تشغيل القنبلة التى كانت بالحقيبة، أو ربما يكون تعرض الشخص لقرصنة ما، أدت إلى انفجار ما بداخل الحقيبة.