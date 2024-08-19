انتشال جثة شاب غرق فى نهر النيل بالصف

كتب ـ بهجت أبو ضيف

انتشل رجال الإنقاذ النهري، جثة شاب تعرض للغرق في نهر النيل، بمنطقة الصف، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بغرق أحد الأشخاص في نهر النيل بمنطقة الصف، انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتبين من خلال التحريات، أن شابا يدعى "محمد.م" 17 سنة، تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة.

تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري، وتمكنوا من انتشال جثته، ونقلها إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة التحقيق.