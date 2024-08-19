"العمل الأهلى الطريق إلى التنمية الشاملة" ندوة لإعلام دمياط بعزبة البرج

دمياط معتز الشربينى

نظم مجمع إعلام دمياط التابع لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، برئاسة الدكتور أحمد يحيى رئيس القطاع، ندوة تثقيفية حول "العمل الأهلى الطريق إلى التنمية الشاملة" بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بدمياط بالمدينة الصديقة للنساء بعزبة البرج.

المرأة المصرية عماد الأسرة

صرح السيد عكاشة مدير مجمع إعلام دمياط، بأن المرأة المصرية عماد الأسرة والمجتمع وجزءا أصيلا من نسيجه الوطنى وقد أثبتت قدرتها وكفاءتها في خدمة قضايا المجتمع في مختلف المجالات.



أهمية العمل الأهلى

كما تناولت مروة نبيل مقرر المجلس القومي للمرأة بدمياط دور المراة المصرية وأهميته في العمل الأهلى التنموى، وأضافت أن السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية والمدير التنفيذي للتحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى تعد نموزجا مضينا للمرأة المصرية حيث يجمع التحالف الوطنى التنموى عدد كبير من الكيانات التنموية التى تقوم بتقديم الخدمات الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية والمشاركة فى تنمية المجتمع و تحقيق التنمية الشاملة.



كما أكدت منى عبدالله عضو المجلس القومي للمرأة بدمياط أن المراة قادرة على دعم الاقتصاد الوطنى بتغيير ثقافة الاستهلاك وإقامة المشروعات التنموية الصغيرة التي تساعد علي تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا كما أضافت أن العمل التطوعى داخل المدينة الصديقة للنساء يعطى الفرصة لاكتساب المهارات والخبرات المناسبة لتحقيق الاستقرار الأسري وتنمية الأسرة المصرية.