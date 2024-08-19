اليوم السابع
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السيطرة على حريق فى كشك بقالة دون خسائر بشرية فى الإسماعيلية

الإثنين، 19 أغسطس 2024 12:52 م
السيطرة على حريق فى كشك بقالة دون خسائر بشرية فى الإسماعيلية جانب من الحريق
الإسماعيلية - صبرى غانم

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سيطرت قوات الحماية المدنية والإطفاء بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بحى ثالث الإسماعيلية على حريق نشب فى كشك للبقالة والحلويات والسجائر بالقرب من شركة كهرباء القناة دون خسائر بشرية.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق فى كشك للحلويات والبقالة بالقرب من شركة كهرباء القناة دائرة قسم ثالث الإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع إلى مكان الحريق، وتمت السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية.

 







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