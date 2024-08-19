السيطرة على حريق بمجموعة من الأشجار قرب حديقة الحيوان فى الجيزة.. صور

كتب عبد الرحمن سيد - إيهاب المهندس

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق مجموعة من الأشجار قرب حديقة الحيوان في الجيزة، نتيجة لماس كهربائى بجهاز تكييف دون إصابات وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بنشوب حريق داخل الحيوان، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، وتمت عملية إخماد الحريق، وتبين من خلال الفحص نشوب حريق ناتج عن ماس كهربائى بجهاز تكييف داخل الحديقة، وامتد لمجموعة من الأشجار وتمت عملية الإخماد.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان، لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.