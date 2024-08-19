اليوم السابع
Ads
الإثنين، 19 أغسطس 2024 06:07 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

السيطرة على حريق بمجموعة من الأشجار قرب حديقة الحيوان فى الجيزة.. صور

الإثنين، 19 أغسطس 2024 05:39 م
السيطرة على حريق بمجموعة من الأشجار قرب حديقة الحيوان فى الجيزة.. صور جانب من الحريق
كتب عبد الرحمن سيد - إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق مجموعة من الأشجار قرب حديقة الحيوان في الجيزة، نتيجة لماس كهربائى بجهاز تكييف دون إصابات وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

 

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بنشوب حريق داخل الحيوان، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، وتمت عملية إخماد الحريق، وتبين من خلال الفحص نشوب حريق ناتج عن ماس كهربائى بجهاز تكييف داخل الحديقة، وامتد لمجموعة من الأشجار وتمت عملية الإخماد.

 

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان، لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

 

934aa8c8-5aa1-426b-9f25-de2ceb73ff80
 

 

265363c8-a5f7-4dc4-928c-5045c3a9244f
 

 

e4699a00-2c93-4f1e-961c-7c2ae7df4114






حريق حديقة الحيوان

امن الجيزة

سيارات الاطفاء



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة