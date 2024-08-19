اليوم السابع
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الجامعة العربية وبيلاروسيا يستعرضان القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك

الإثنين، 19 أغسطس 2024 03:39 م
الجامعة العربية وبيلاروسيا يستعرضان القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك جانب من اللقاء
بيشوى رمزى

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استقبل السفير خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية بمكتبه اليوم الاثنين السفير سيرجي تيرينتيف، سفير مفوض وفوق العادة لجمهورية بيلاروسيا لدى كل من جمهورية مصر العربية، وسلطنة عمان وجمهورية السودان.

وخلال اللقاء، تبادل الجانبان وجهات النظر حول مجموعة من القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي، حيث شملت المناقشات التحديات الراهنة، مع التركيز بشكل خاص على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والأزمة الروسية- الأوكرانية.

واستعرض الطرفان سبل تعزيز آليات التعاون القائم بين الأمانة العامة وجمهورية بيلاروسيا


 







الجامعة العربية

بيلاروسيا

غزة

الحرب على غزة

العدوان على غزة

أوكرانيا

الأزمة الأوكرانية




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