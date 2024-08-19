التذكرة بـ20 جنيها وبالليل بـ10.. شواطئ العائلات بالغردقة كاملة العدد.. فيديو

البحر الأحمر - عماد عرفة

بث تليفزيون اليوم السابع، فيديو مباشر من شواطئ العائلات فى مدينة الغردقة، لرصد اقبال المواطنين عليها، وكذلك توضيح أسعار تذاكر الدخول عليها، خاصة مع ارتفاع معدلات الاشغالات السياحية بالنسبة للسياحة الداخلية فى مدينة الغردقة فى التوقيت الحالى.

وظهر خلال البث تواجد المئات من الأهالى والمواطنين فى شاطئ العائلات الرئيسى والذى تبلغ سعر تذكرة دخوله 50 جنيها، وكذلك تبلغ تذكرة دخول شاطئ العائلات 1 أيضا 50 جنيها، وشاطئ العائلات 2 بسعر 20 جنيها للفرد.

بينما تختلف تذاكر الدخول فى الفترة المسائية حيث يستقبل شاطئ العائلات 1 و2 المواطنين بتذكرة دخول 10 جنيهات، بينما ابقى تذكرة دخول شاطئ العائلات الرئيسى 50 جنية كما هى.

من جانبه، قال أشرف فؤاد مدير ادارة شواطئ العائلات، إنه يومياً يتم التأكيد على تواجد المنقذين فى الشواطئ قبل استقبال المواطنين، كذلك انتشار كبير لرجال الأمن كذلك التأكد من الكاميرات، وتواجد سيارة اسعاف بشكل دائم بالشواطئ.

وأضاف لـ اليوم السابع، أن هناك طمانينة للمواطنين عند وصولهم لشواطئ العائلات المختلفة فى مدينة الغردقة، مؤكدا على استقبال اجانب من الفنادق التى ليس بها شاطئ.