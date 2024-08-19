التحريات تكشف ملابسات انتشال جثة شاب من نهر النيل في الصف

كتب بهجت أبو ضيف

أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية، في حادث غرق شاب في نهر النيل بالصف، وتم الاستماع لأقوال شهود عيان، أكدوا تعرض الضحية للغرق، لعدم إجادته السباحة، كما تم مناظرة الجثة، وتبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بغرق أحد الأشخاص في نهر النيل بمنطقة الصف، انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتبين من خلال التحريات، أن شابا يدعى "محمد.م" 17 سنة، تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة.

تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري، وتمكنوا من انتشال جثته، ونقلها إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة التحقيق.