الاستماع لأقوال 19 مصابا فى حادث تصادم سيارتين على الطريق الإقليمى

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، لأقوال المصابين، في حادث تصادم سيارتين ميكروباص، بالطريق الإقليمي، لكشف ملابسات الواقعة، وتبين أن أحد السائقين اختلت عجلة القيادة من يده، مما أسفر عن اصطدامه بالسيارة الثانية، وينتهي الأمر بإصابة 19 شخصا من مستقلي السيارتين.

كما أجرى رجال المباحث معاينة لمكان الحادث، وللسيارتين، لتحديد حجم التلفيات التي لحقت بهما، وإعداد تقرير لضمه للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة.

واستجوب رجال المباحث السائقين، وتم إزالة آثار الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق الإقليمي، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث و الخدمات المرورية، وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من يد أحد السائقين، مما أدى إلى اصطدام سيارته الميكروباص بالسيارة الأخرى، وأسفر الحادث عن إصابة 19 شخصا ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.