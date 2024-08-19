الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصف بلدات لبنان.. وحزب الله يستهدف موقع بليدا

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واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، قصفها لبلدات وقرى جنوب لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي استهدفت وادي السلوقي باتجاه مطعم عرش الملوك، وبلدة طلوسة - قرب الجبانة، إضافة إلى المنطقة الواقعة بين بني حيان وقبريخا وبلدة طلوسة.



وأشارت إلى إلقاء قوات الاحتلال الإسرائيلي قذائف فوسفورية على منطقة تل نحاس، مما أدى إلى اندلاع حريق قرب مركز قوة "اليونيفيل"، كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة استهدفت منزلاً في الساحة العامة لبلدة طيرحرفا في القطاع الفربي من قضاء صور.



وفي السياق، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة، التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، أن مواطنا أدخل إلى مستشفى مرجعيون الحكومي نتيجة مضاعفات صحية خطرة نتجت عن استنشاق الفوسفور الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل أربعة أيام على بلدة الخيام.



ومن جانبه، أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف موقع بياض بليدا ‏بصاروخ بركان، وإصابته إصابة مباشرة.