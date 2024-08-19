اليوم السابع
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الاحتلال الإسرائيلى يصيب 4 فلسطينيين خلال اقتحام البلدة القديمة من نابلس

الإثنين، 19 أغسطس 2024 09:16 ص
الاحتلال الإسرائيلى يصيب 4 فلسطينيين خلال اقتحام البلدة القديمة من نابلس الاحتلال الإسرائيلى - أرشيفية
وكالات

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أصيب 4 شبان بالرصاص الحي، واعتقل آخر، اليوم الإثنين، خلال اقتحام قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي "مستعربون"، البلدة القديمة من مدينة نابلس.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، اقتحم عددا من آليات الاحتلال عدة حارات داخل وفي محيط البلدة القديمة، وسط إطلاق نار كثيف في المنطقة، وانتشار لعدد من القناصة فوق أسطح المنازل والمحال التجارية، عقب اقتحام القوات الخاصة المنطقة.

وأضاف أن مواجهات اندلعت في البلدة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي بكثافة، ما أدى بحسب الهلال الأحمر 4 شبان بالرصاص الحي، كما اعتقل الشاب أدهم خشانه.







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الاحتلال الاسرائيلى

غزة

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