استشهاد الصحفى الفلسطينى إبراهيم محارب برصاص الاحتلال شمال خان يونس

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استشهد الصحفي الفلسطيني إبراهيم محارب الذي يبلغ من العمر 26 عاما، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، شمالي خان يونس.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا" أن طواقم الإسعاف عثرت اليوم الاثنين على جثمان الزميل محارب، الذي يعمل صحفيا حرا لصالح عدد من المؤسسات الصحفية، وهو عضو في نقابة الصحفيين الفلسطينيين.

وكانت دبابات الاحتلال الإسرائيلي قد استهدفت مجموعة من الصحفيين كانوا في طريقهم إلى مدينة حمد، شمالي خان يونس، وقطع الاتصال بالصحفي محارب، فيما أصيبت الصحفية سلمى القدومي، وجرى نقلها إلى المستشفى.