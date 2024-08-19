ارتفاع مصابي حادث انقلاب أتوبيس بالشرقية إلى 27 شخصا

الشرقية فتحية الديب

ارتفع عدد مصابي حادث انقلاب أتوبيس أعلى الطريق الاقليمي اتجاه بلبيس العاشر أعلى نفق مدخل العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، الذي وقع صباح اليوم، إلى 27 مصابا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي والغندور لتلقي الإسعافات اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب انقلاب أتوبيس اعلي الاقليمي اتجاه بلبيس العاشر اعلي نفق مدخل العاشر من، ما أسفر عن إصابة 27 شخصا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل 19 من المصابين إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي و8 مصابين إلى مستشفى الغندور في العاشر من رمضان لتلقي الإسعافات اللازمة، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.