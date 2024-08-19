ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 132 ألفا و882 شهيدا ومصابا

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أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 40 ألفا و139 شهيدا، و92 ألفا و743 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن المصادر قولها، إن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 40 شهيدا و134 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرة إلى أن الآف الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، شابا على حاجز عسكري شمال مدينة رام الله.

ونقلت (وفا) عن مصادر محلية قولها إن قوات الاحتلال اعتقلت شابا، لم يتم التعرف على هويته بعد، أثناء مروره على حاجز عسكري على مدخل مخيم الجلزون شمال رام الله .