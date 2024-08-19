إنشاء مدرستى الحديثة الرسمية للغات والمصرية اليابانية الجديدة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أجرى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولة ميدانية موسعة لمتابعة الموقف التنفيذي ومستوى جودة الأداء لعدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، رافقه خلالها اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، المهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية ، الدكتور محمد فوزى وكيل وزارة الصحة ، والدكتور محمد سلامة مدير الطب العلاجي بالمديرية ، والمحاسب السيد حسن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، عواطف طاحون رئيس حي شرق.

بدأت الجولة بتفقد محافظ المنوفية أعمال تجهيزات إنشاءات مدرستي شبين الكوم الحديثة الرسمية للغات والمصرية اليابانية الجديدة بحي شرق شبين الكوم بحجم استثمارات 90 مليون جنيه، وأشارت مدير عام هيئة الأبنية التعليمة إلى أنه جارى عمل الجسات التأكيدية والخلطة التصميمة واختبارات الجودة للمواقع تمهيداً للبدء في الأعمال الإنشائية ، حيث من المقرر إنشاء المصرية اليابانية الجديدة على مساحة 4600م2 بقيمة استثمارية تزيد عن 62 مليون جنيه بإجمالي 14 فصل دراسي بكافة المراحل التعليمية المختلفة ، و" مدرسة شبين الكوم الحديثة الرسمية لغات " على مساحة 2528م2 بحجم استثمارات تزيد عن 28 مليون جنيه بإجمالي 28 فصل دراسي.

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة البدء في تنفيذ المدرسة الرسمية الحديثة للغات كأولوية أولى لدخولها الخدمة فى العام الدراسي الجديد بهدف تقليل كثافات الطلاب والنزول بالسن واستيعاب أكبر عدد من الطلاب وإتاحة الفرصة أمام أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بهذا النوع من التعليم وتقديم خدمة تعليمية متميزة، مؤكداً على أن قطاع التعليم يقع على رأس أولويات منظومة العمل كونه أحد الركائز الأساسية للبناء والتنمية.

كما تفقد محافظ المنوفية آخر مستجدات أعمال تغطية مصرف " المصيلحة - الراهب - ميت خاقان" بإجمالي 1 كم، لإنشاء محور مرورى جديد يساهم في تخفيف الاختناقات المرورية تحقيق السيولة المرورية بمدخل العاصمة ، حيث تم الانتهاء من تغطية 400م بالمصرف ، وخلال تفقده كلف المحافظ مدير مديرية الطرق خلال اتصال هاتفي بضرورة العمل فى إجراءات الطرح وأعمال الرصف والتشجير بالتوازي مع أعمال التغطية لسرعة الانتهاء من المشروع بأسرع وقت ممكن لتقديم خدمات أفضل لأهالي المحافظة.

فيما تفقد محافظ المنوفية مستشفى الحميات وأمراض الجهاز الهضمي و الكبد بشبين الكوم لمتابعة انتظام سير العمل ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمرضى ، حيث تفقد المحافظ وحدة الغسيل الكلوي والعناية المركزة وأجرى المحافظ حواراً مع عدد من المرضى للاطمئنان على مستوى نوعية الخدمات المقدمة لهم منذ دخولهم ومدى متابعة الأطقم الطبية لهم لضمان تقديم خدمات طبية أفضل، وقرر المحافظ صرف مكافأة مالية للعاملين المتميزين بالمستشفى تقديراً لجهودهم ودعماً لهم.



