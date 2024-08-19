إقامة معرض دائم للسلع الغذائية بأسعار مخفضة بمدينة دار السلام فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

أعلنت محافظة سوهاج، أنه تم التنسيق مع الغرفة التجارية بالمحافظة لتجهيز إقامة معرض دائم للسلع الغذائية والمواد التموينية بجوار مجلس مدينة دار السلام، على أن يستمر المعرض في تقديم خدماته فيما يخص الأدوات المدرسية، ومستلزمات الأسرة المصرية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بشأن التوسع في إقامة معارض توفير السلع الغذائية والمواد التموينية بأسعار مخفضة للمواطنين بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة.

ومن المقرر أن تنتهي تجهيزات المعرض خلال اليومين القادمين، على أن يتم افتتاحه الخميس 22 أغسطس الجاري، والذي يضم كافة السلع الغذائية، والمواد التموينية، التي يحتاجها المواطن بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

ووجه محافظ سوهاج، بأن يقام المعرض بصفة دائمة؛ لخدمة أهالي مركز ومدينة دار السلام والقرى التابعة، وذلك لمحاربة الغلاء، والعمل على استقرار أسعار السلع الغذائية، وتوفيرها بشكل دائم للمواطنين.