اليوم السابع
Ads
الإثنين، 19 أغسطس 2024 09:54 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالشرقية

الإثنين، 19 أغسطس 2024 09:13 ص
إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالشرقية اسعاف - ارشيفية
الشرقية فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 8 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من نادي العشرة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي لتلقي الإسعافات اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من نادي العشرة بمدينة العاشر من رمضان، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

تم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي لتلقي الإسعافات اللازمة، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

 







العاشر من رمضان

الشرقية

محافظة الشرقية

انقلاب ميكروباص

حادث ميكروباص




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة