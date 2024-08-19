إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين على الطريق الإقليمي بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيب 6 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وسوزوكي أعلى الطريق الإقليمي بلبيس - بنها، أعلى نزلة غيتة بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الغندو بمركز بلبيس لتلقي الإسعافات اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى الغندور بمركز بلبيس بوصول 6 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

تبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وسوزوكي أعلى الطريق الإقليمي بلبيس - بنها، أعلى نزلة غيتة بمركز بلبيس، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.