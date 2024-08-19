إصابة 6 أشخاص في تصادم وانقلاب توك توك على طريق الوادي غرب الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهد طريق الوادي بقرية الرزيقات التابعة لمدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، اليوم الإثنين، وقوع حادث تصادم وانقلاب مركبة توك توك على الطريق نتيجة السرعة الزائدة وانحراف عجلة القيادة عن سائقها، مما أسفر عن إصابة 6 مواطنين بكدمات وكسور متفرقة، وتم نقلهم على الفور لمستشفى حورس التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمدينة أرمنت، لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من خدمة كمين الوادى على الطريق الصحراوى أعلى منطقة الرزيقات في مدينة أرمنت غرب المحافظة، يفيد بوقوع حادث تصادم وانقلاب مركبة توك توك على الطريق نتيجة السرعة الزائدة وانحراف عجلة القيادة عن سائقها، مما أسفر عن اصطدام المركبة بعدد من المواطنين وإصابتهم بكدمات وكسور، وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتم نقل المصابين الـ6 من شباب المنطقة إلى مستشفى حورس التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمدينة أرمنت، لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت قد شهدت منطقة مركز ومدينة البياضية شمال مدينة الأقصر، مصرع شاب مجهول الهوية في العقد الثانى من العمر أسفل عجلات القطار رقم 1013 المتجه من أسوان إلى القاهرة، وذلك لدى عبوره شريط السكة الحديد ولقى مصرعه فى الحال، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى لفحصها والتعرف على الجثمان وتسليمه لذويه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من أهالى منطقة الساحة الرضوانية التابعة لمركز ومدينة البياضية يفيد بمصرع شاب في العقد الثاني من العمر، لك لدى عبوره شريط السكة الحديد ولقى مصرعه في الحال، أسفل عجلات القطار رقم 1013 المتجه من أسوان إلى القاهرة، حيث تم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى لفحصها والتعرف على الجثمان وتسليمه لذويه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.