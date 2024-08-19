إصابة 15 شخصا فى حادث انقلاب أتوبيس بالشرقية

الشرقية ــ فتحية الديب

أصيب 15 شخصا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث انقلاب أتوبيس اعلي الطريق الاقليمي اتجاه بلبيس العاشر أعلي نفق مدخل العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفي العاشر من رمضان الجامعي لتلقي الإسعافات اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب انقلاب أتوبيس أعلي الإقليمي اتجاه بلبيس العاشر أعلي نفق مدخل العاشر من، ما أسفر عن إصابة 15 شخصا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي لتلقي الإسعافات اللازمة، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.