إصابة 14 شخصا فى حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الغربي بقنا

قنا صابر سعيد

أصيب 14 شخصا، في تصادم سيارتين بطريق "نجع حمادي- قنا" الصحراوي الغربي، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور محمد فؤاد، بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص، بالطريق الصحراوى الغربي، وتبين إصابة 14 شخصا في حادث التصادم بين السيارتين فيما دفع مرفق إسعاف قنا بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين.

تم نقلهم إلى مستشفى قنا الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.