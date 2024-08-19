إزالة تعديات على الأراض الزراعية ورفع 316 طن قمامة وأتربة بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

قامت حملة برئاسة محمد فتحي إمام رئيس مركز ومدينة سنورس، أمس الأحد، بمنع حالتي تعد على الأراضي الزراعية بزمام مدينة سنورس، الأولى عبارة عن حفر وإنشاء أساسات لأسوار حول قطعة أرض بمساحة 20 قيراطا، والثانية حفر لإنشاء أساسات خرسانية على مساحة( قيراط).

أشرف على الحملة عبد الحميد فرج نائب رئيس المركز لشؤون القرى، وخالد الصغير سكرتير عام الوحدة المحلية للمركز .

وصرح رئيس المركز أن الوحدة المحلية بقرية منشأة طنطاوي قامت بإزالة لحالتي تعد على الأراضي الزراعية بزمام القرية، الأولى عبارة عن أسوار وحفر لإنشاء أساسات على قطعة أرض بمساحة 18 سهما، والثانية حوائط بالبلوك الأبيض على مساحة 8 أسهم، وإتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

ولفت رئيس المركز، إلى أن الحملات تأتي في إطار تعليمات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالمتابعة المستمرة وتشديد الرقابة للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية.

وأوضح رئيس المركز، أنه تم تتفيذ حملات نظافة مكثفة بعدد من طرق وقرى المركز، ورفع (309) أطنان قمامة و(7) أطنان أتربة من المدينة وجميع القرى.

