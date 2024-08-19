إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة السيارات فى مدينة نصر

كتب كريم صبحى

أدلى عاطلان متهمان بالسرقة فى مدينة نصر، باعترافات تفصيلية لرجال المباحث، حيث اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وارتكاب 4 وقائع سرقات، لتأمر النيابة العامة بإحالتهما لمحكمة الجنح.

وضبط رجال المباحث، تشكيل عصابى مكون من (عاطلين – لهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، تخصص نشاطهما الإجرامى فى السرقة من داخل السيارات.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب (4) وقائع سرقة، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) "أمكن ضبطه"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحبسهما على ذمة التحقيق، ليتم إحالتهما عقب ذلك للمحاكمة.