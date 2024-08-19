"أدب الطفل من الإبداع إلى الانتشار".. حوار مفتوح لقصور الثقافة بأسوان.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

نظم فرع ثقافة أسوان عددا من الفعاليات والأنشطة الثقافية المتنوعة، ضمن أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، وفي إطار الأنشطة الصيفية لوزارة الثقافة.

عقد نادى الأدب بقصر ثقافة كوم أمبو حوارا مفتوحا حول "أدب الطفل من الإبداع إلي الانتشار"، بدأ اللقاء الكاتب المسرحى طه الأسوانى رئيس النادي، تحدث فيها عن مفهوم أدب الطفل وتاريخه وأهم رواده، ثم تحدث القاص والروائي هشام عدنان عن أدوات الكتابة والشخصية التي يجب أن يمتلكها كاتب أدب الطفل، ثم استعرض جزءا من تجربته من خلال عرض مجموعة من قصص الأطفال وتحليلها، ثم تحدثت القاصة والروائية وكاتبة المسرح علا نيل عن مسرح الطفل وآليات الكتابة للطفل فيما يتعلق بالخيال والصورة والأغنية والمعالجة غير المباشرة فيما يتفق مع عقلية ومنهج الطفل والفئات العمرية، وفي ختام الحوار تناقش الحضور حول آليا الإنتشار وتعزيز دور الكتاب في واقع الطفل الحالي، وكذلك السعي لدمج الوسائط الأخرى مع النص الأدبي مثل السينما والمسرح و القصص المصورة لتأصيل دور الأدب في المجتمع.

ونفذ القصر محاضرة "الشباب ومؤسسات المجتمع" بمناسبة اليوم العالمي للشباب ألقاها الكاتب طه الأسوانى تناول فيها أهمية دور الدولة والمؤسسات في دعم المجتمع الشبابي عن طريق التمكين المجتمعي والاقتصادي والتعليمي، وإتاحة الفرصة لخلق بيئة مناسبة للإبداع والابتكار إيماناً منها بأهمية دور الشباب في نهضة المجتمع، كما حس الأسوانى الشباب علي ضرورة العمل المستمر وتطوير الذات وإتقان مهارات جديدة تساعدهم في مواكبة سوق العمل للحصول على حياة أفضل، واختتم اللقاء بمناقشة الحضور حول المسؤلية المجتمعية ودور الفرد المنتج، المستقبل في عيون الشباب، أحلامهم و سبل تحقيقها.

وضمن الأنشطة الصيفية للفرع المنفذة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي، برئاسة عماد فتحي، وقدم على مسرح قصر ثقافة السباعية عرض لفرقة السباعية للإنشاد الدينى بقيادة الشيخ مصطفى ابراهيم، قدمت الفرقة مجموعة من التواشيح والقصائد منها "يا أهل المدينة، عطر اللهم روض المصطفى، المسك فاح، من مثل أحمد فى القلب مأواه، قمر، صلاة الله سلام الله".

واستمرارا لأنشطة الفرع برئاسة يوسف محمود، قدم بقصر ثقافة توشكى عرض لفرقة أطفال أبو سمبل للفنون الشعبية بقيادة حسن عطالله عرض لتبلوهات ""العش السعيد، الغربة، السبوع، شمندورة، سيا واه، حب النوبة".



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