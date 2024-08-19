أجواء رائعة على شاطئ حى الزهور بمحافظة بورسعيد.. فيديو

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الاثنين، من أمام شاطئ البحر الأبيض المتوسط في محافظة بورسعيد، لإقبال المصطافين على طول الساحل.

وشهد شاطئ محافظة بورسعيد، في نطاق حي الزهور، توافد المصطافين للإستمتاع بإجازة الصيف، وتعددت مشاهد الفرحة على الشاطئ بين الكبار والصغار، وسط طقس صيفي حار وارتفاع كبير في نسبة الرطوبة بكافة الأنحاء، والشعور بإعتدال درجات الحرارة على ساحل البحر.

ويمتد ساحل البحر الأبيض المتوسط، بداية من حي الشرق بالحدود مع المجرى الملاحي لقناة السويس، مروراً بأحياء العرب والمناخ والزهور، انتهاءً بالحدود الغربية للمحافظة مع محافظة دمياط.