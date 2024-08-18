633 شهيدا بالضفة الغربية بينهم 18 استشهدوا برصاص المستوطنين منذ 7 أكتوبر

كتب محمد عبد العظيم

أفادت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، بسقوط 633 شهيدا على الأقل بالضفة الغربية بينهم 18 استشهدوا برصاص المستوطنين منذ 7 أكتوبر الماضي.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.