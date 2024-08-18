اليوم السابع
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35 شهيدا جراء القصف الإسرائيلى على مناطق متفرقة بقطاع غزة منذ فجر اليوم

الأحد، 18 أغسطس 2024 04:14 م
35 شهيدا جراء القصف الإسرائيلى على مناطق متفرقة بقطاع غزة منذ فجر اليوم قصف غزة
كتب ـ محمد عبد العظيم

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أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، بسقوط 35 شهيدا جراء القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة بقطاع غزة منذ فجر اليوم. 

وذكر مراسل القناة، أن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عملية عسكرية في خان يونس جنوبي غزة هي الأوسع منذ عدة أشهر.







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