19 كلية تفتح أبوابها بجامعة الإسكندرية الأهلية.. تعرف عليها

أعلنت جامعة الإسكندرية الاهلية فتح باب التقديم للطلاب الجدد الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة وذلك فى 19 كلية وهى .
1- كلية الطب
2- كلية طب الأسنان
3-كلية الصيدلة
4- برنامج فارم دى كلينيكـال
5- كلية الهندسة الحاسبات والاتصالات
6- برنامج الميكاترونكس وهندسة الروبوتـات
7- برنامج العمارة والتشييد
8- برنامج الأمن السيبرانى
9- برنامج الأنظمة الذكية
10- برنامج هندسة الكهروميكانيكا
11- برنامج هندسة البترول
12- برنامج علوم البيانات
13- برنامج صناعة البرمجيات والوسائط المتعددة
14- برنامج البنوك والتمويل
15- برنامج الادارة
16- برنامج التسويق
17- برنامج المحاسية ونظم المعلومات
18- الجيوماتكس والدراسات المساحية
19- الإعلام الرقمى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة