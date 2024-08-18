اليوم السابع
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الأحد، 18 أغسطس 2024 06:30 ص
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19 كلية تفتح أبوابها بجامعة الإسكندرية الأهلية.. تعرف عليها

الأحد، 18 أغسطس 2024 06:00 ص
19 كلية تفتح أبوابها بجامعة الإسكندرية الأهلية.. تعرف عليها جامعة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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أعلنت جامعة الإسكندرية الاهلية فتح باب التقديم للطلاب الجدد الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة وذلك فى 19 كلية وهى .

1- كلية الطب

2-  كلية طب الأسنان


3-كلية الصيدلة
4- برنامج فارم دى كلينيكـال

5- كلية الهندسة الحاسبات والاتصالات
6-  برنامج الميكاترونكس وهندسة الروبوتـات
7- برنامج العمارة والتشييد
8- برنامج الأمن السيبرانى
9- برنامج الأنظمة الذكية
10- برنامج هندسة الكهروميكانيكا
11- برنامج هندسة البترول
12- برنامج علوم البيانات
13- برنامج صناعة البرمجيات والوسائط المتعددة
14- برنامج البنوك والتمويل
15- برنامج الادارة
16- برنامج التسويق
17- برنامج المحاسية ونظم المعلومات
18- الجيوماتكس والدراسات المساحية
19- الإعلام الرقمى

 







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