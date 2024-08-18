اليوم السابع
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وزير الشباب من العلمين: الشركة المتحدة شريك استراتيجي ووطني للرياضة المصرية

الأحد، 18 أغسطس 2024 07:37 م
وزير الشباب من العلمين: الشركة المتحدة شريك استراتيجي ووطني للرياضة المصرية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
كتب أحمد عبد الرحمن - تصوير كريم عبد العزيز

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قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية شريك استراتيجية ووطني للرياضة المصرية، وذلك حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في خبر عاجل لها.

وتفقد  أبطال مصر في أولمبياد باريس 2024 ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ومجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المنطقة الشاطئية الترفيهية على هامش فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

كما أجرى أبطال مصر في أولمبياد باريس 2024 ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ومجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، جولة تفقدية لمنطقة الحفلات الكبرى على هامش فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

يذكر أن مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اصطحب أبطال مصر في أولمبياد باريس 2024 ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحى في جولة تفقدية لمهرجان العلمين الجديدة.

واستقبلت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أبطال مصر في أولمبياد باريس 2024 برفقة وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى في مهرجان العلمين الجديدة.

أحمد الجندى خلال المؤتمر الصحفى فى مدينة العلمين
أحمد الجندى خلال المؤتمر الصحفى فى مدينة العلمين

 

أحمد الجندى وأشرف صبحى وزير الشباب والرياضة خلال جولة مدينة العلمين الجديدة
أحمد الجندى وأشرف صبحى وزير الشباب والرياضة خلال جولة مدينة العلمين الجديدة

 

المؤتمر الصحفى
المؤتمر الصحفى

 

جانب من الجولة
جانب من الجولة

 

جولة أبطال الأولمبياد فى مدينة العلمين الجديد
جولة أبطال الأولمبياد فى مدينة العلمين الجديد

 







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