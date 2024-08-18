نتنياهو: يجب الضغط على حماس والسنوار وليس إسرائيل

كتب عبد الوهاب الجندى

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن تل أبيب تجري مفاوضات " وليس تنازلات وحماس متمسكة برفضها، والضغط يجب أن يوجه نحو حماس والسنوار وليس ضد الحكومة الإسرائيلية".

وأضاف خلال اجتماع لحكومة الاحتلال اليوم الأحد: "هناك قضايا يمكننا أن نكون مرنين بشأنها بالمفاوضات، وقضايا أخرى لا يمكننا أن نكون مرنين فيها".



وتابع: "إسرائيل منخرطة في مفاوضات معقدة من أجل إعادة المحتجزين في غزة، لكن لديها أيضا مبادئ يجب الحفاظ عليها لأنها حيوية لأمنها".

من المقرر أن يصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل، مساء الأحد، في إطار الجهود الدبلوماسية المكثفة التي تبذلها واشنطن للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة من شأنه أن ينهي الحرب المستمرة على القطاع منذ 10 أشهر.

وتأتي زيارة بلينكن العاشرة للمنطقة منذ بدء الحرب في أكتوبر من العام الماضي بعد أيام من طرح الولايات المتحدة مقترحات لحل الأزمة في غزة تعتقد هي والوسيطان قطر ومصر أنها ستؤدي إلى سد الفجوات بين الطرفين المتحاربين.