نائب محافظ القليوبية تتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية بمدينة كفر شكر

القليوبية إبراهيم سالم

أجرت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، اليوم، جولة تفقدية لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية بمدينة كفر شكر، لدفع الأعمال بها وإزالة المعوقات وتسليمها فى المواعيد المحددة، وذلك بحضور محمد غنيم رئيس مدينة كفر شكر، ونائبى رئيس المدينة، ومدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالمجلس، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء بشأن ضرورة المتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها، وبناء على تعليمات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.

وبدأت "نائبة المحافظ"، جولتها بتفقد موقع إنشاء موقف عمومى للسيارات على مساحة 4000 متر تقريباً، وتم التواصل مع رئيس قليوب ومدير المواقف لسرعة التنسيق مع رئيس المدينة لتوفير وتركيب تاندات للموقف الجديد ووضع السن على الأرض وتمهيده لدخول السيارات لحل الأزمة المرورية، جاء ذلك في إطار الاهتمام بشكاوى المواطنين والسعى لحلها وصولا لرضا المواطنين.

كما تفقدت "ريان"، مدخل كفر شكر ووجهت بسرعة إزالة كافة الإشغالات الموجودة على الأرصفة والطريق وفك الأزمة المرورية لحين الانتهاء من فتح الموقف العمومى للسيارات، كما تفقدت منظومة النظافة والاشغالات بشارع جمال عبد الناصر، وأثناء المرور الميداني وجهت بضرورة رد الشىء لأصله نتيجة قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال الحفر أثناء إصلاح العطل بخط المياه الرئيسي بالشارع.

واستكملت "ريان"، جولتها بتفقد أعمال مشروع محطة مياه المنشأة الكبرى (محطة مياه كفر شكر)، المقامة على مساحة 5 أفدنة بطاقة تصميمة 45 ألف م3/يوم، بتكلفة 450 مليون جنيه، حيث ستخدم هذه المحطة حوالى 225 ألف نسمة، ووصلت نسبة الأعمال إلى 78%، والمتوقع الانتهاء من الأعمال في 31-12-2024، جاء ذلك بحضور المهندس إسلام خيرت مدير المشروع، والمهندس أحمد التلاوي بالجهاز التنفيذى.

وتناول الحديث المعوقات التى تواجه العمل بالمحطة وتم التواصل مع رئيس الجهاز التنفيذى بالقليوبية، حيث وجهت بسرعة إزالة كافة المعوقات وتحسين بيئة العمل بالمشروع والانتهاء منه طبقا للخريطة الزمنية وعدم السماح بمد المدة.

ثم تم تفقد مشروع "شبكة مياه كفر شكر"، والمشروع عبارة عن خطوط شبكات أكثر من 53 كيلو متر تربط بين البر الشرقى والبر الغربى عداية أسفل الرياح التوفيقى بطول 115 متر بتكلفة 400 مليون جنيها، حيث وصلت نسبة الأعمال إلى 40% ومن المتوقع نهو المشروع بالكامل في 30-3-2025 ويخدم جميع قرى كفر شكر.

واختتمت "ريان"، جولتها بتفقد مشروع "محطة صرف عزبة خطاب – الأعمال الإضافية لعزبة عليه هانم - على أمر إسناد أسنيت"، المقامة على مساحة 400 متر2، بتكلفة 12 مليون جنيه تقريباً، وتخدم أهالى عزبة خطاب وتم التواصل لسرعه انهاء تركيب لوحه الكهرباء والأعمال الكهروميكانيكية، جاء ذلك بحضور المهندس محمد كشك مدير المشروع، جدير بالذكر أن نسبة التنفيذ وصلت إلى 95%، وسيتم نهو المشروع في 30-11-2024.

تأتى هذه الجولة في إطار سلسة الجولات الميدانية التى تقوم بها نائبة المحافظ للمشروعات الجارية والمتعثرة لدفع الأعمال بها وإزالة المعوقات ورفع نسبة التنفيذ.