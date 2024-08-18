نائب محافظ الأقصر يشهد انطلاق مشروع الابتكار الزراعى لدعم صغار المزارعين

الأقصر – أحمد مرعى

شهد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، إنطلاق فعاليات المرحلة الثانية من مشروع الابتكار الزراعي بديوان عام محافظة الأقصر، بحضور الدكتور ممتاز محمد حجاب استشارى المشروع، والدكتور وليد رمضان مستشار أول زراعى بالوكالة الألمانية للتعاون الدولى، وذلك فى ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بالاهتمام بملف الزراعة وبحث المشكلات والتحديات التى تواجه صغار المزارعين وإيجاد أنسب الحلول لها.

ورحب الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، بالحضور شاكراً تكاتف جهودهم للوقوف على مشكلات صغار المزارعين لإيجاد الحلول المناسبة لها فى ظل التحديات الراهنة ، مؤكداً على تقدير مكانة ودور صغار المزارعين باعتبارهم القيمة وأحد الأعمدة الرئيسية لتعظيم الإنتاج الزراعى، وذلك بحضور الدكتور محمد فهيم خبير استشارى المتغيرات المناخية، والمهندس جابر محمد مدير مديرية الزراعة بالأقصر، والدكتور حمودة صالح مدير عام جهاز شئون البيئة بالأقصر، ومسؤولي الرى والتضامن الاجتماعي .

وأشار نائب محافظ الأقصر، إلى أن التحديات الراهنة تتطلب تكاتف جهود كافة الجهات والمؤسسات بما يساهم فى رفع كفاءة المحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى دعم وتحسين موارد ودخل صغار المزارعين، موصياً بالخروج بنتائج وتوصيات فعلية لجلسات مشروع الابتكار الزراعي يمكن تطبيقها على أرض الواقع بما يخدم المزارع البسيط بشكل ملموس .

فيما أكد الدكتور ممتاز محمد حجاب استشارى المشروع، على أن مشروع الابتكار الزراعي يهدف إلى زيادة دخل المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة وأصحاب المشاريع الريفية فى صعيد مصر، من خلال تطبيق الابتكار الموجه نحو السوق والزراعة الذكية مناخياً، على أن يتم ذلك من خلال الوقوف على الممارسات والتحديات التي تواجه هذا القطاع الهام وتأثره بالتغيرات المناخية فى إطار عدة أنشطة ومبادرات بالتعاون مع شركة ACCS لإجراء دراسة استشارية لأصحاب المصلحة .

وشرح الدكتور وليد رمضان مستشار أول زراعى بالوكالة الألمانية للتعاون الدولى، أن مشروع الابتكار الزراعي مشروع تعاون فنى مصرى ألمانى بتكليف من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الإقتصادي والتنمية BMZ، وتنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى المصرية، وتم تنفيذ المرحلة الأولى خلال الفترة من 2019 وحتى 2023 بمحافظتى بنى سويف والمنيا بهدف زيادة دخل صغار المزارعين فى صعيد مصر من خلال الابتكار الزراعى، واستخدم نهج تيسير سلسلة القيمة وبالتالى تم تطبيقه من منظور السوق، وتمتد المرحلة الثانية خلال الفترة من 2023 وحتى 2028 بنفس الأهداف ولكن من خلال تطبيق الابتكار الموجه نحو السوق والزراعة الذكية مناخياً، وذلك من خلال التركيز على زيادة القدرة على التكيف مع المناخ والإنتاجية بين صغار المزارعين وتعزيز الدخل وفرص العمل لأصحاب المشاريع الريفية، وتحفيز القدرة التنافسية للشركات الزراعية الصغيرة ومتناهية الصغر.



فعاليات إنطلاق مشروع الإبتكار الزراعى لدعم صغار المزارعين



نائب محافظ الأقصر يشهد إنطلاق فعاليات مشروع الإبتكار الزراعى