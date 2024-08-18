معامل التنسيق الإلكترونى بجنوب الوادى تستعد لاستقبال طلاب المرحلة الثانية

قنا - صابر سعيد

أعلن الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، جاهزية معامل التنسيق الإلكتروني بمقر الجامعة بقنا وفرع الجامعة بالغردقة لاستقبال طلاب المرحلة الثانية بالثانوية العامة الراغبين في تسجيل رغباتهم بمعامل التنسيق الالكتروني بالجامعة.

وأوضح الدكتور بدوي شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن موقع التنسيق متاح لطلاب المرحلة الثانية إعتبارا من الثلاثاء 20 أغسطس حتى السبت 24 اغسطس وفقا للحد الأدنى، الشعب العلمية 265 درجة فأكثر بنسبة 64.63%، الشعبة الأدبية 230 درجة فأكثر بنسبة 56.09%.

وأضاف علي فكري، مدير مركز المعلومات بالجامعة، أنه تم تخصيص معمل التطوير 1 بمبنى المدرجات ومعمل التطوير 2 بجوار كلية الآداب بمقر الجامعة بقنا، ومعمل بكلية التربية بالغردقة للطلاب الثانوية العامة الراغبين في تسجيل رغباتهم بمعامل التنسيق الالكتروني بالجامعة مع تواجد المختصين من مركز المعلومات لتقديم الدعم الفني للطلاب.



