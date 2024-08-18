مصر ضمن أفضل 10 دول أفريقية في مجال الاستدامة البيئية لعام 2024

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كشف تقرير جديد أجرته جامعة "ييل" الأمريكية، أن مصر جاءت ضمن أفضل 10 دول إفريقية في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة خلال العام الجاري 2024؛ ما يسلط الضوء على الجهود الكبيرة التي تقوم بها لتحفيز النمو الاقتصادي.



وذكر التقرير - وفقا لما أورده موقع (بيزنس إنسايدر) المختص في الشأن الإفريقي- أن مصر جاءت بمؤشر إداء بيئي بلغ 43.8 نقطة.



وضمت القائمة الجابون وتونس وزيمبابوي وبوتسوانا وسيشيل وموريشيوس وزامبيا وناميبيا والسنغال.



ويستند التقرير إلى 58 مؤشرًا و11 فئة وتشمل هذه الفئات تقييم جهود الدول في مجالات متعددة، من التخفيف من آثار تغير المناخ وتلوث الهواء إلى إدارة النفايات واستدامة مصائد الأسماك والزراعة وإزالة الغابات وحماية التنوع البيولوجي.



ويأتي هذا التقرير ليبرز كيف أن الدول الأفريقية التي تضع حماية البيئة في قلب سياساتها الاقتصادية والصحية يمكن أن تحقق نتائج هامة، وفق "بيزنس إنسايدر " .