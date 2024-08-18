مصرع طفل صدمه قطار بالكراكات فى مركز بيلا بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

لقى طفل، 10 سنوات، مصرعه بعد أن صدمه قطار، أثناء مروره بمحطة قرية الكراكات التابعة لمركز بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، وتم نقله إلى مستشفى بيلا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بيلا، يفيد بورود بلاغ بمصرع طفل أثناء مروره من أمام القطار بقرية الكراكات دائرة المركز، ليجري إيداع الجثة بمشرحة المستشفى.

وعلى الفور، انتقل ضباط مركز شرطة بيلا إلى المستشفى، وتبين أن الطفل، "براء رفعت عبد العاطي"، 10 سنوات مقيم بذات القرية، وأنه توفي على الفور نتيجة اصطدامه بالقطار، وتحرر عن ذلك محضر إداري مركز شرطة بيلا ويجري العرض على جهات التحقيق التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، والتصريح بدفن جثمان الصغير.