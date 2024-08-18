مصرع شخص وإصابة آخر صدمتهما سيارة على طريق أسيوط الغربى

الفيوم رباب الجالي

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر، بعدما صدمتهما سيارة بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل الجثة والمصاب إلي مستشفي الفيوم العام، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

كانت شرطة المجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بطريق اسيوط الصحراوي الغربي، بدائرة المركز، ووجود جثة، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أنه خلال عبور شخصين الطريق صدمتهما سيارة ربع نقل مسرعة، ولقي أحدهما مصرعه، وأصيب الآخر، وتم نقل الجثة والمصاب إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.