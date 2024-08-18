مصرع شابين انقلبت بهما دراجة نارية على طريق الدنابيق فى الدقهلية

الدقهلية - محمد الحبشى

لقي شابين مصرعهما، إثر وقوع حادث انقلاب دراجة نارية "موتوسيكل"، كانا يستقلاها علي طريق الدنابيق مركز ومدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وتم نقل جثمانيهما إلي مشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية موتوسيكل ووجود وفيات.

انتقلت قوة أمنية من ضباط المباحث، لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين مصرع كلا من محمد الجبالي حربي، محمود وليد امين الحداد، إثر انقلاب موتوسيكل قيادة أحدهما.

تم نقل جثمانيهما إلي مشرحة المستشفي، والوضع في ثلاجة حفظ الموتي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.



