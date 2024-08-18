مصرع زوجين و3 من أبنائهما فى حادث تصادم على محور الضبعة

مطروح _ حسن مشالي

لقى زوجان و3 من أبنائهما مصرعهم، وأصيبت الأبنة الرابعة بإصابات بالغة، منذ ساعتين، إثر حادث تصادم سيارة نقل بسيارة ملاكى، على طريق محور الضبعة، فى الاتجاه إلى الطريق الساحلى، حيث كانوا فى طريقهم لقضاء إجازة المصيف فى مرسى مطروح، وتم نقل المصابة والجثامين، بسيارات الإسعاف إلى مستشفى العلمين النموذجى.

استقبل مستشفى العلمين النموذجى، المصابة نورا سامى حمودة " 15 سنة "وجثامين المتوفيين سامى حمودة حمودة " 43 سنة " وهناء عبد المحسن " 43 سنة " وهدى سامى حمودة "19 سنة " ويوسف سامى حمودة " 12 سنة " وسليم سامى حمودة " 3سنوات". وكانت سيارات الإسعاف، وقوات الشرطة، والمرور، ومسئولى الأجهزة المعنية، قد انتقلت إلى مكان الحادث، فور ورود البلاغ.