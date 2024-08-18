مسعف وسائق يساعدان سيدة على الولادة داخل سيارة إسعاف ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

ساعد مسعف وسائق بمرفق الإسعاف فرع بنى سويف، اليوم الأحد، سيدة أثناء عملية الولادة داخل سيارة الإسعاف، في طريقها إلى مستشفى بني سويف الجامعي.

وتلقت غرفة عمليات إقليم إسعاف بني سويف، برئاسة الدكتور عمرو عثمان مدير فرع بني سويف، إخطارًا يفيد بحالة لسيدة بها أعراض الولادة داخل منزلها بقرية الحمام التابعة لمركز ناصر.

ونجح فريق الإسعاف بلال عيد وسيد مصطفى؛ لمساعدتها وإنقاذ حياة الطفل، حتى تمت عملية الولادة داخل سيارة الإسعاف، واطمأن طاقم الإسعاف على الأم والمولود والعلامات الحيوية لكليهما، وتمت متابعة نقلهما إلى مستشفى بني سويف الجامعى.