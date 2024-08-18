اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 أغسطس 2024 03:45 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

مسعف وسائق يساعدان سيدة على الولادة داخل سيارة إسعاف ببنى سويف

الأحد، 18 أغسطس 2024 02:17 م
مسعف وسائق يساعدان سيدة على الولادة داخل سيارة إسعاف ببنى سويف مسعف
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ساعد مسعف وسائق بمرفق الإسعاف فرع بنى سويف، اليوم الأحد، سيدة أثناء عملية الولادة داخل سيارة الإسعاف، في طريقها إلى مستشفى بني سويف الجامعي.

وتلقت غرفة عمليات إقليم إسعاف بني سويف، برئاسة الدكتور عمرو عثمان مدير فرع بني سويف، إخطارًا يفيد بحالة لسيدة بها أعراض الولادة داخل منزلها بقرية الحمام التابعة لمركز ناصر.

ونجح فريق الإسعاف بلال عيد وسيد مصطفى؛ لمساعدتها وإنقاذ حياة الطفل، حتى تمت عملية الولادة داخل سيارة الإسعاف، واطمأن طاقم الإسعاف على الأم والمولود والعلامات الحيوية لكليهما، وتمت متابعة نقلهما إلى مستشفى بني سويف الجامعى.







بنى سويف

اخبار المحافظات

محافظة بنى سويف

إسعاف بنى سويف

وحدة إسعاف بنى سويف

ولاده داخل سيارة إسعاف بنى سويف




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة