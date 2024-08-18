مدير الحملة الانتخابية للمرشح تبون: برنامجنا قائم على سياسة الدعم الاجتماعي بالجزائر

أ ش أ

أكد مدير الحملة الانتخابية للمرشح الحر، عبدالمجيد تبون، إبراهيم مراد أن البرنامج الانتخابي للمرشح تبون، قائم على تعزيز المكاسب المحققة والمضي في تجسيد سياسة الدعم الاجتماعي وتحسين القدرة الشرائية، فضلا على مواصلة مخطط رفع الأجور وتكملة جهود التنمية المحلية، التي تحقق الكثير منها بفضل برنامج تنمية مناطق الأكثر احتياجا.

وأكد مراد، خلال لقاء نظمه اليوم، بولاية البويرة بشمالي الجزائر، أن هذا البرنامج يخصص جزءا معتبرا لدعم "الديناميكية الاقتصادية التي شهدت انتعاشا بفضل التدابير الشجاعة التي اتخذها خلال الفترة الرئاسية الأولى".

من جانبه، قال رئيس حزب صوت الشعب، لمين عصماني، في تجمع شعبي نظمه اليوم، إن "التصويت لصالح المرشح الحر تبون هو خيار استراتيجي من أجل جزائر الغد ولاستكمال الإصلاحات التي بدأها باعتبارها حتمية سياسية وضرورة وطنية".

واستطرد قائلا إن "عبد المجيد تبون قادر على صناعة الوثبة والانتقال السلس والمحافظة على الاستقرار وتقوية المؤسسات من خلال وفائه للدولة الاجتماعية وعزمه على استكمال البناء القوي والعصري والتقدمي للجمهورية التي ينال مواطنها حقه ويؤدي واجبه".

بدوره، دعا الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، (أحد أكبر الأحزاب السياسية الجزائرية) عبد الكريم بن مبارك إلى "التصويت للمرشح الحر، عبد المجيد تبون، والمشاركة القوية في الاستحقاق الرئاسي لـ 7 سبتمبر المقبل بهدف استكمال مسار الجزائر الجديدة".