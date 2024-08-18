مديرية الأوقاف تطلق مبادرة "إسماعيلية نظيفة".. التفاصيل

الإسماعيلية-صبرى غانم

أطلق الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، اليوم الأحد، مبادرة "إسماعيلية نظيفة"، على أن تكون البداية من حي ثالث مدينة الإسماعيلية كنموذج لبداية المبادرة بالمحافظة، وذلك بحضور محمد صابر رئيس حي ثالث، الشيخ محمد كحتة مدير إدارة أوقاف الإسماعيلية، وجمع من أئمة مساجد حي ثالث بالمديرية.

وفي مستهل اللقاء، رحب الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية بالحضور، مشيدًا بتلك المبادرة المجتمعية التي تساهم في حل كثير من المشكلات، مثمنًا دور الإمام في الاهتمام بتلك القضايا، وعدم اقتصار دور الإمام على المسجد فقط.

ومن جانبه، أكد محمد صابر رئيس حي ثالث الإسماعيلية، أن الهدف من المبادرة هو تنفيذ رؤية محافظ الإسماعيلية، وتفعيل التواصل الفعلي بين المواطنين والجهاز التنفيذي للمحافظة من خلال دور العبادة لحل مشاكل المواطنين، مُعَظِمًا لأهمية دور المسجد في تنفيذ المبادرات الوطنية بكافة أنواعها والتي تهدف لحياة كريمة لمواطني الإسماعيلية.