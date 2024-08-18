مدن الأقصر تستكمل حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وتنفيذ حالتين بأرمنت

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت مدن محافظة الأقصر، حملات إزالة التعديات ضمن أعمال المرحلة الأولى بالموجة الـ23 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بمختلف جهات الولاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك ضمن جهود الدولة المكثفة لاسترداد أراضى الدولة والتصدى لظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية والبناء المخالف حفاظا على هيبة وحقوق الدولة.

وفى هذا الصدد أعلن على عثمان أحمد رئيس مركز ومدينة أرمنت، عن تنفيذ 2 حالة إزالة تعدى على أرض زراعية على مساحة 350 مترا بقرية الرزيقات، حيث تنوعت الحالات بين قواعد خرسانية وأسوار بالطوب الأبيض، وذلك فى إطار توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بتنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة 23 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وإزالتها فى المهد.

ويضيف رئيس مركز ومدينة أرمنت، فى بيان صحفى، إنه تمت الإزالة بمعدات الوحدة المحلية فى وجود قوة أمنية من مركز شرطة أرمنت، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة، حيث شارك فى الإزالة سكرتير قرية الرزيقات ومدير وموظفى المتابعة، ومشرفى التنظيم ومدير الحملة بالمركز، ومشرف حماية الأراضى ومشرف الإصلاح الزراعى.

ومن الجدير بالذكر أن الموجة الـ23 من حملات الإزالة على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بمختلف جهات الولاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، يتم تنفيذها على 3 مراحل، حيث يجرى تنفيذ المرحلة الأولى فى الفترة من 6 حتى 26 يوليو الجاري، تليها المرحلة الثانية فى من 3 إلى 23 أغسطس، وتختتم بالمرحلة الثالثة فى الفترة من 31 أغسطس حتى 20 سبتمبر 2024.