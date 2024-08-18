محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 94.06%

كفر الشيخ- محمد سليمان

اعتمد اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة والمهنية للعام الدراسي 2023 / 2024، بحضور محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور علاء جودة وكيل المديرية، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأكد محافظ كفر الشيخ أن عدد المتقدين، 8492 طالبا وطالبة بالمحافظة، وبلغ عدد الحاضرين 7917 طالبا وطالبة، نجح 7447 فيما تغيب 794 طالبا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 94.06%.

وأضاف محافظ كفر الشيخ فيما يتعلق بترتيب الإدارات حسب نسبة النجاح ، جاءت إدارة سيدي غازي بالمركز الأول بنسبة 99.06%، تلتها إدارات، غرب كفرالشيخ، فوة، بيلا، الرياض، مطوبس، سيدي سالم، برج البرلس، شرق كفرالشيخ، قلين، الحامول، دسوق، بلطيم.

كما اعتمد محافظ كفر الشيخ نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية المهنية، بنسبة 100%، حيث تقدم للامتحان 112 طالبا وطالبة حضر منهم 83 طالبا وطالبة، وتغيب منهم 29 طالبا وطالبة، ونجح 83 طالبا وطالبة، كما اعتمد محافظ كفرالشيخ، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية المهنية للصم، بنسبة نجاح بلغت 100%.