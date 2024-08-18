محافظ كفر الشيخ يتفقد مشروع تطوير مقر الحملة الميكانيكية بحى شمال دسوق

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، مشروع رفع كفاءة وتطوير مقر الحملة الميكانيكية بحي شمال دسوق، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي «2024-2025»، وذلك بحضور اللواء محمد منصور شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، وعدد من القيادات التنفيذية.

واستمع محافظ كفرالشيخ، إلى شرح تفصيلي من رئيس المدينة، حول مراحل التطوير ومكونات الحملة ومساحتها ونسب التنفيذ بها، ثم اطلع على رسم توضيحي لأعمال التطوير بالحملة، مكلفًا بسرعة إنجاز الأعمال فى الوقت المحدد.

وقال محافظ كفرالشيخ، إن مشروع رفع كفاءة وتطوير مقر الحملة الميكانيكية بحي شمال دسوق، يأتي للحفاظ على كافة المعدات والسيارات وعمل الصيانة الدورية، لضمان استمرارها فى العمل لأطول فترة ممكنة والحفاظ علي المال العام للدولة، بالإضافة إلى رفع كفاءة وتحسين البيئة للأماكن والمنشآت المحيطة من عمارات سكنية ومنشآت تعليمية، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن التكلفة الإجمالية لرفع كفاءة وتطوير الحملة بلغت 5.4 مليون جنيه، وتقع على مساحة 2500م2، وتضم 18 باكية، و3 ورش، و2 مخزن، وغرفة أمن، ومغسلة للمعدات والسيارات، بهدف عمل الصيانة الأولية للسيارات، ومظلات معدنية للحفاظ على السيارات والمعدات.

ومن جانبه، أوضح جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، أن الحملة أيضًا تضم مبنى إداري يتكون من طابقين وجاري استكمال الطابق الثالث لحي شمال وجنوب، بجانب مسجد داخل الموقع، لافتًا أنه سيتم عمل أرضية الموقع بالخرسانة والأسفلت وفقًا للمواصفات حتى تتحمل الأحمال لكافة المعدات الموجودة، فضلًا عن رفع كفاءة وصيانة السور المحيط بالموقع.



جانب من تصور عملية التطوير



جانب من جولة محافظ كفر الشيخ



متابعة تطوير الحملة الميكانيكية