محافظ قنا يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 98.85%

قنا صابر سعيد

اعتمد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسى 2024/2025 بنسبة بنجاح 99.02%، بحضور الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

وأوضح محافظ قنا، أن عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثانى بلغ 7 آلاف و205 طلاب وطالبات، حضر منهم 5 آلاف و837 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 5 آلاف و 769، بنسبة نجاح 98.85 %، مشيرا إلى أنه بهذه النتيجة يكون إجمالى عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية للدور الاول والثاني 52 ألفا و848 طالبا وطالبة، حضر منهم 52 ألفا و435، وبلغ عدد الناجحين 51 ألفا و923 طالبا وطالبة بنسبة 99.02%.

واعتمد محافظ قنا، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية المهنية، وبلغ عدد المتقدمين 91 طالبا وعدد الحاضرين والناجحين 47 طالب بنسبة نجاح 100%، كما اعتمد نتيجة امتحان الدور الثانى للصف الثالث الإعدادي للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100%.

وأعرب محافظ قنا، عن تهانيه القلبية للطلاب الناجحين ولأسرهم، متمنيا لهم دوام النجاح والتفوق في المراحل التعليمية المقبلة، وتحصيل أعلى الدرجات والمراكز الأولى.