محافظ شمال سيناء يستجيب لمطالب أهالى قرية المزار.. اعرف التفاصيل

شمال سيناء - محمد حسين

أجرى اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، اليوم الأحد، زيارة إلى قرية المزار، حيث التقى أهالي القرية واطلع على أحوالهم برفقة اللواء أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة.

وخلال زيارته، استمع المحافظ إلى مطالب السيدة عائشة سليمان حسان، إحدى سيدات القرية التي فقدت زوجها واثنين من أبنائها في أحداث الإرهاب.

وأبدت السيدة عائشة رغبتها في تحسين ظروف معيشتها من خلال رفع كفاءة منزلها المتواضع، ليأتي رد المحافظ سريعاً، موجهًا بتنفيذ طلبها بشكل فوري.

وقد أصدر تعليماته ببناء سقف جديد للمنزل وتحسين حالته العامة، مشددًا على أهمية إنجاز هذه الأعمال في أقرب وقت، ووجه المحافظ بتوفير حقائب مدرسية تحتوي على الأقلام والأدوات المدرسية لتلاميذ القرية، وذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد.

تأتي هذه الخطوة في إطار حرص المحافظة على دعم العملية التعليمية وتوفير الاحتياجات الأساسية للطلاب في المناطق النائية.

ولاقت استجابة المحافظ لمطالب السيدة عائشة والإجراءات التي اتخذها لتحسين حياة سكان القرية تقديرًا واسعًا من الأهالي، الذين عبروا عن شكرهم لاهتمامه ورعايته لأبناء شمال سيناء.